Gübre fiyatına indirim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.

Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kimyevi gübre fiyatına yüzde 15 indirim yaptığnıı belirtti.

Pakdemirli, buğday ve arpa prim desteğinin yüzde 100 arttığını kaydetti.

Pakdemirli "Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini, önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz" dedi.

