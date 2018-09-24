FİNANS

Gübre fiyatına indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2018 11:26 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kimyevi gübre fiyatına yüzde 15 indirim yaptığnıı açıkladı. Pakdemirli, buğday ve arpa prim desteğinin yüzde 100 arttığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.

Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kimyevi gübre fiyatına yüzde 15 indirim yaptığnıı belirtti.

Pakdemirli, buğday ve arpa prim desteğinin yüzde 100 arttığını kaydetti.

Pakdemirli "Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini, önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz" dedi.

PARTNERMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybettiMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacakKamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak
Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldıGazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gübre tarım Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçi

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı

Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 4 yorum
süpppeeeer
boşver gübreyi mazotan konuşalım indirim varmı
DAHA GEÇEN HAFTA 15 ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞTÜM ARAZİDE. BU YIL EKİM YAPMAYACAĞIZ DEDİLER, TOHUM MAZOT GÜBRE İLAÇ BİRDE ÜRÜN TARLADA PARA ETMEDİ BANKALARA FAİZ BORCU BİZİ BOĞDU ARTIK DEDİLER. NE DEDİK EN BAŞTA, TARGELCİLER DOĞUYA GİTMEMEDEN BU İŞTE BAŞARI SAĞLANAMAZ DEDİK... AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN İTHALAT ÇİFTÇİYİ BİTİRDİ DEDİ VATANDAŞLARIMIZ.SAYIN BAKAN ETRAFINDAKİ GÜLÜCÜK DAĞITANLARLA VAKİT GEÇİRMEDEN TARLAYA İNMELİ VAKİT GEÇ OLMADAN.İLLERDE AKILLI MÜDÜR YOLLAMALI VAKİT GEÇ OLMADAN DİYOR VATANDAŞ.NOKTA.
iyi ozaman zam orani yuzde birmilyarsenon85e dustu
Diğer Haberler
Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı

Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Türkiye'de bir ilk! Mesafe kat edildikçe azalan taksimetre geliyor

Türkiye'de bir ilk! Mesafe kat edildikçe azalan taksimetre geliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.