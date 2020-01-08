Gübre için 5 yılda 5,6 milyar dolar ithalat yapıldı

MEHMET FATİH ERDOĞDU-CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Tarımda verimliliğin en temel etkenlerinden gübre için 2015-2019 döneminde 5 milyar 573 milyon dolar ithalat yapıldı

Özellikle sebze ve meyve yetiştiriciliği için hayati önem taşıyan ve daha çok kimyevi yollarla elde edilen gübre, Türkiye'nin dış ticarette açık verdiği ürünler arasında yer alıyor.

Bitkilerin beslenmeleri için gerekli maddelerin başında azot, fosfor ve potasyum geliyor. Gübrenin içeriğinde bulunan bu besin maddeleri, toprakta yeterli kadar bulunmadığı için çiftçiler tarafından "kimyevi gübre" kullanımıyla tedarik ediliyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2015-2019 döneminde gübre ve üretimine yönelik gerekli maddeler için yapılan ithalat 5 milyar 573 milyon 934 bin dolar oldu. Buna karşın aynı dönemde yapılan ihracat ise 866 milyon dolar seviyesinde kaldı. Son 5 yılda en fazla ithalat 1,2 milyar dolarla geçen yıl gerçekleşti.

- Gübre ihracatı yüzde 187 arttı

İthalata kıyasla oldukça düşük seviyede gerçekleşmesine rağmen gübre ihracatı bu dönemde yüzde 187 artış gösterdi. 2015'te 106 milyon dolar seviyesindeki gübre ihracatı, 2016'da 131,6 milyon, 2017'de 138,3 milyon ve 2018'de 186,9 milyon dolar oldu. 2019'da ise 304 milyon dolar seviyesine çıktı.