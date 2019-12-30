FİNANS
  4. GÜBRETAŞ'tan Koza Altın İşletmeleri ile devam eden davaya ilişkin açıklama

GÜBRETAŞ'tan Koza Altın İşletmeleri ile devam eden davaya ilişkin açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 18:34 | Son Güncelleme

GÜBRETAŞ'tan Koza Altın İşletmeleri ile devam eden davaya ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ, bugün alınan Bölge Adliye Mahkemesinin gerekçeli kararı doğrultusunda GÜBRETAŞ'a ait olan Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasından Koza Altın İşletmelerinin tahliyesine, sahanın GÜBRETAŞ'a teslimine karar verildiğini bildirdi.

GÜBRETAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin sırası ile 17 Nisan 2015, 7 Eylül 2015, 6 Kasım 2015, 29 Aralık 2015 tarihli KAP duyurularında; maden işletim ruhsat hakları Gübre Fabrikaları TAŞ'ye (davacı) ait olan 'Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahamızın (maden sahası) 2 Temmuz 2007 tarihli rödovans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri AŞ'ye (davalı) devredildiği, sözleşmenin 2015 yılında haklı gerekçelerle feshedildiği ve feshe ilişkin taleplerimizin yerine getirilmemesi üzerine dava sürecinin başlatıldığı, duyurulmuştur. 27 Aralık 2018 ve 15 Şubat 2019 tarihli duyurularımızda ise sırasıyla duruşma sonucunda davanın kabulü ile taraflar arasında 2 Temmuz 2007 tarihinde tanzim edilen sözleşmenin feshine, dava ve sözleşmeye konu maden sahasından davalının tahliyesine, maden sahasının davacıya teslimine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, mahkeme kararındaki 'işletme ruhsatlarının davacı adına tescili istemli talebin idari bir tasarruf olması sebebiyle reddine' şeklindeki hükmün kaldırılarak, işletme ruhsatlarının davacı adına tesciline karar verilmesi amacıyla istinaf yoluna başvurulduğu, kamuoyu ile paylaşılmıştır."

GÜBRETAŞ'ın bugün tebliğ aldığı Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli kararı doğrultusunda "davalının istinaf başvurusunun esastan reddine, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına" karar verildiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Davacının açmış olduğu kira sözleşmesinin feshine ve tahliyeye yönelik davanın kabulüne ve maden sahasındaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 2 Temmuz 2007 tarihli sözleşme ile rödovans hesaplanmasına ilişkin ek sözleşmenin akde aykırılık nedeniyle feshine, maden sahasından davalının tahliyesine ve maden sahasının davacıya teslimine, davalı adına kayıtlı maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın iptaline, maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın davacı adına tesciline, oy birliği ile kesin olarak karar verilmiştir."

Süper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtıSüper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtı
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini bulduDicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gübretaş

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

2019 yılının ekonomi alanında öne çıkan gelişmeleri

2019 yılının ekonomi alanında öne çıkan gelişmeleri

Başkan Cevahiroğlu, Büyükelçi Malherbe’den AB üyeliği için destek istedi

Başkan Cevahiroğlu, Büyükelçi Malherbe’den AB üyeliği için destek istedi

Türkyılmaz: “Yerli otomobil için Bursa doğru bir karar”

Türkyılmaz: “Yerli otomobil için Bursa doğru bir karar”

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.