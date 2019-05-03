Gül üreticilerinin Anneler Günü mesaisi

Türkiye'nin kesme çiçekte söz sahibi kentlerinden Yalova'da üreticiler, Anneler Günü nedeniyle aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Gül yetiştiriciliğinde önemli merkezlerden Çınarcık ilçesinin Koru beldesinde de Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor.

Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gül üretiminin beldede yaşayan çok sayıda ailenin gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Özel günlerde işlerinin arttığını belirten Kanar, "Anneler Günü bizim için bir bayram, özel günler içinde en çok satış yaptığımız gün. Beldemizde faaliyet gösteren 400 gül üreticisi çiçeklerini hazırladılar. Sadece bu özel gün için Koru'dan 250-300 bin gül satışının yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Kanar, orkidenin de Anneler Günü'nde rağbet gören çiçeklerden olduğunu ifade etti.



'YOĞUN TALEP VAR'

Beldede 20 dönümlük kapalı alanda çiçek yetiştiren Ömer Salman da üretimlerinin yüzde 80'ini gülün oluşturduğunu dile getirdi.

Anneler Günü dolayısıyla yoğun sipariş aldıklarını belirten Salman, "Aldığımız siparişlere göre stoklarımızı hazırlayacağız. Üretim olarak bir güne odaklanmıyoruz ama Anneler Günü'nde yaklaşık 50 bin adet satışımız olacak gibi görünüyor." diye konuştu.