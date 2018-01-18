Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar'ın başkenti Doha'da Katar-Türkiye İş Forumu'nu takip eden gazetecilere Çiftlikbank'a yönelik devam eden soruşturmalara dair açıklamada bulundu.

Bir süredir bakanlık denetiminde olan ÇiftlikBank'a benzer 11 organizasyon daha olduğunu söyleyen Tüfenkci, "Saadet zinciri gibi çalışıyorlar. Somut mal alım-satımı olmadan yüksek kâr vaadiyle insanları sisteme dahil ediyorlar. 3-4 ay ödeme yapıyorlar. Ondan sonra ödeme yapamayınca ortadan kayboluyorlar" dedi.

"Şikayetler doğrultusunda inceleme başlatmıştık. Müfettişlerimiz incelemelerini iki konuda bitirdi. Bir konuda çalışmaları son aşamaya geldi" açıklamasında bulunan Tüfenkci, Çiftlikbank benzeri bu 11 organizasyonu da müfettişlerin incelediğini belirterek bunların İzmir, Konya, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde olduğunu söyledi.

Edinilen bilgilere göre piramit satış sistemi olarak nitelendirilen şüpheli ticari işlemlerde bulunan 11 şirket şöyle: "Çılgın Tavuklar, Maden.İm, Çiftlikmania, Ukash İnternet Hizmetleri, Skp Teknoloji Sanal Market, Cashçiftlik, Elit Çiftlik, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık, Çiftlikshop, Bizim Tavuklar, Ekolium Bilişim"