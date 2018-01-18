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Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

18 Ocak 2018 14:44

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Çiftlikbank benzeri 11 şirket daha olduğunu, bakanlığın bunlara yönelik incelemelerinin devam ettiğini söyledi.

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar'ın başkenti Doha'da Katar-Türkiye İş Forumu'nu takip eden gazetecilere Çiftlikbank'a yönelik devam eden soruşturmalara dair açıklamada bulundu.
 
Bir süredir bakanlık denetiminde olan ÇiftlikBank'a benzer 11 organizasyon daha olduğunu söyleyen Tüfenkci, "Saadet zinciri gibi çalışıyorlar. Somut mal alım-satımı olmadan yüksek kâr vaadiyle insanları sisteme dahil ediyorlar. 3-4 ay ödeme yapıyorlar. Ondan sonra ödeme yapamayınca ortadan kayboluyorlar" dedi.     
 
 

 
"Şikayetler doğrultusunda inceleme başlatmıştık. Müfettişlerimiz incelemelerini iki konuda bitirdi. Bir konuda çalışmaları son aşamaya geldi" açıklamasında bulunan Tüfenkci, Çiftlikbank benzeri bu 11 organizasyonu da müfettişlerin incelediğini belirterek bunların İzmir, Konya, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde olduğunu söyledi.
 
Edinilen bilgilere göre piramit satış sistemi olarak nitelendirilen şüpheli ticari işlemlerde bulunan 11 şirket şöyle: "Çılgın Tavuklar, Maden.İm, Çiftlikmania, Ukash İnternet Hizmetleri, Skp Teknoloji Sanal Market, Cashçiftlik, Elit Çiftlik, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık, Çiftlikshop, Bizim Tavuklar, Ekolium Bilişim"
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Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 40 Oy
    Memleket teksas benzeri kargaşa ortamına sürüklendi, alın terinin emeğin üretmenin değil, kurnazlığın çakallığın prim yaptığı kuralsız bir ülke haline gelince çaresiz insanlarda borç batağından kurtulmanın ve aç kalmamanın çaresi olarak bu uyanıkların tuzaklarına kapılıyorlar. Umut tacirliği yapan bu uyanıklar her zaman olacak ama etkin bir devlet, sosyal devlet, sosyal adalet, gelir dağılımı adaleti, faizcinin rantiyecinin tefecinin değil çalışanın yanında yer alan bir hükümet işbaşına geldiğinde zaten bu zararlı oluşumlara rağbet edende pek bulunmayacağından yaşamaları mümkün olmayacaktır.
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  • 12 Oy
    şirket isimlerine güldüm, bizim tavuklar çılgın tavuklar insan açık açık bizim kazlar çılgın kazlar açıkçası yolunacak kazlar deselerdi:))
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  • 263 Oy
    Sayın Bakanım, çiftlikbank bu firmaların dışında reel bir şirkettir herşeyiyle resmi üretim çiftlikleri olan ülke genelinde 200 şarküterisi 500 bine yakın yatırımcısı ve dolaylı yoldan 2 milyon kişinin yararlandığı bir şirkettir sistem 1 yılı aşkındır faaliyette olup bir yatırımcısını bile daha mağdur etmemiştir lütfen bu şirkete artık köstek olmayın milli ve yerli bir değer olan bu firmaya devlet olarak destek olun..
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  • 9 Oy
    varsa yok etmek senın görevın mıllete şıkayet etme hakkın yok yapamıyorsan bırakırsın
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  • 22 Oy
    bir ciftlikbank uyesi olarak hicbirzaman magdur olmadim. ulkemize yeni sarkuteri ve tesisler aciyorlar ciftlikbank. ama boyle cahil bakanlar herzaman önunu kesmeye hazirlar. vatandas para kazanmasin zaten asgari ucretle calissinlar sesleri cikmasin degilmi sizlerin gozunuzde oyle cunku. Ciftlikbank uyesi olarak herzaman yaninizdayiz ciftlikbank
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  • 118 Oy
    enayi çok bu memlekette devletimiz sağolsun başta krndileri olmak üzere bu cefakar bu sabırlı bu vfalı bu gariban üç kuruşla geçinen aç kalan milleti in belini hep beraber kırmaya
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  • 286 Oy
    Yüksek kazanç peşinde koşan ahlaksızları dolandırıyorlar ne güzel.
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  • 392 Oy
    koskoca bakan cahil cahil konuşuyor adamların 200 tane bayisi var mal alimi satimi yok diyor 1.5 senedir var 4-5 ay sonra kacar diyor 4 ay sonra millet verdiği parayı kurtarıyor adamlari durduk yere yiyeceksiniz yazıklar olsun sizin gibi cahillere
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  • 124 Oy
    @burak_karaca_1992 sen de paranı onlara kaptırmışın anlaşılan geçmiş olsun
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