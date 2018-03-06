FİNANS

Gümrük Bakanı yemek kartında son noktayı koydu

06 Mart 2018 15:23

Gümrük ve Ticaret Bakan Bakan Tüfenkci, yemek kartlayıla ilgili düzenleme getirmeyeceğini, uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Bununla beraber yemek kartı düzenlemesinde tam metnin 15 gün sonra duyurulacağını bildirdi.

Gümrük Bakanı yemek kartında son noktayı koydu

Bülent Tüfenkci, yemek kartlarına ilişkin, "Esnafımızın kaliteli yemek vermesi, fiyatların makul seviyede tutulması, yemek kartı firmalarının komisyon ve iskonto oranlarının netleşmesini istiyoruz." dedi.

Tüfenkci, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi yemek kartlarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yemek kartlarının marketlerde geçmesi ya da geçmemesi konusunun kendi iradeleri dışında olduğunu belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Mevcut sistemde Gelir Kanununa göre marketlerde yemek çeklerinin kullanılması zaten şu anda yasak. Ama fiiliyatta uygulanıyor. Yine uygulanabilir. Biz bu konuda yeni bir düzenleme getirmeyeceğiz, yemek kartı veren firmalarla, esnaf arasındaki komisyon oranları ile iskonto oranlarıyla ilgili düzenleme yapacağız. Özellikle esnafımızın kaliteli yemek vermesi, fiyatların makul seviyede tutulması, yemek kartı firmalarının komisyon ile iskonto oranlarının netleşmesini istiyoruz."

Bakanlık olarak herhangi bir fiyat belirlemesi yapmayacaklarını, fiyatların piyasada belirleneceğini aktaran Tüfenkci, "Esnaf hangi kalitede yemek hizmeti sunacaksa, belirtmesi gerekiyor. 10 liralık, 16 liralık yemek var. Bunu hangi kalitede sunuyorsa, orada şartlarını belirtmesi gerekiyor. Yemek kartı firmaları, esnaf mağdur olduğunu ifade ediyor, vatandaş da kaliteli yemek yemediğini söylüyor, onun için zaten marketler gibi alternatif alanlara yöneliyor." ifadesini kullandı.

Konuyu tarafların tartışması için kamuoyuna açtıklarına işaret eden Tüfenkci, 15 gün sonra düzenleme ile ilgili tam metnin çıkacağını bildirdi.


"Zaman ve maliyette tasarruf sağlanacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, perakende sistemle ilgili yapılan yeni düzenlemeyle iş yeri açmak için hem maliyet hem de zaman açısından tasarruf sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir iş yeri açmak için 29-30 gün dolaşıyorsunuz, sektörlere göre değişmekle beraber 10-30 bin lira arasında masraf yapmak zorunda kalıyorsunuz. Sırf iş yeri belgelerini toplayabilmek için. Şimdi bu rakamları aşağıya çekiyoruz. İnsanlar iş yeri açmak için sadece bir yere müracaat edecekler ve sonucunu da 6 gün sonra o noktadan alacaklar. Bu durum hem cirosunu artıracak hem enerjisini artıracak hem vaktini kendi iş yerine odaklanması için kullanmasını sağlayacak."

Kaynak: AA
 

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Okuyucu Yorumları22 yorum
  • 164 Oy
    sayın yetkililer sizlerin tuzlar kuru tabi askeri ücretle çalışan vatandaş evinden ekmek arası bir şeyler götürüp onunla karnını doyuruyor kartlarda evinin ihtiyaçlarını alıyor bunada göz dikmeyin market alış verişini kaldırmayın isteyen gitsin yemek yesin isteyen marketten alışveriş yapsın
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  • 117 Oy
    Böyle adam olun. her şeye burnunuzu sokup garibanın yemek kartı ile evine ekmek götürmesine karışmayın. madem birşey yapıcaksınız ozaman komisyonu azaltın yada bizden hiç komisyon kesmesinler.
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  • 80 Oy
    çok oy kaybedecekdiniz yoksa iyi oldu komisyonlarla uğraşın garibanin market parasıyla değil
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  • 45 Oy
    ilk defa iyi bir haber okuduk yemek kartlari marketlerde geciyormus
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  • 29 Oy
    Kardeşim biz düşük gelirli çalışan yemek kartını mutfak ihtiyacına kullanıyoruz . Yemeyip mutfağa kullanıyoruz lütfen engel olmayın.
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  • 0 Oy
    @ugurluhamit İŞVERENDEN NAKİT ALIN KARDEŞİM TOPLANIN BİRLİK YAPIN ALIN
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  • 22 Oy
    ülkede savaş işsizlik enflasyon kadına cocuga istismar almış başını gidiyor şuanda bu ülkenin tek sorunu yemek kartı marketlerde harcansınmı harcanmasınmı bumu yani valla işviçremi olduk biz
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  • 9 Oy
    iş yerleri yemek kartıda vermiyor artık
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  • 0 Oy
    Eee Yemek kartları küçük İlçe merkezlerinde geçmiyor Lokantalar Ziraat Bankası SETKART lara yemek vermiyor ne olacak o zaman bu kartlar nasıl kullanılacak Markette yasaklanırsa ne anladık biz bu işten? Yapıyorsanız bu işi Küçük Köy ve Beldelerde verin parasını millet ne yerse yesin be kardeşim.
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  • 0 Oy
    Ne zaman Vatandaşını düşünmüş ki bu konuda düşünsün .....işiniz gücünüz nerden nasıl vergi kopartırımmmm. kendi vatandaşını yüksek vergi ile soyan başka hükümet yokdur
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  • 0 Oy
    suyundan da koy
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  • 0 Oy
    Ülkenin tek sorunu buydu zaten ya kardeşim ne kadar boş iş varsa hep onunla ilgileniyorsunuz ilgileneceksiniz işsizlik var ekonomik kriz var terör var yoksulluk hat safada boşanma oranları %28 artmış durumda bunlarla ilgilenin.
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  • 0 Oy
    sizin günde yemeklerde bıraktığınız bahşişleri o insanların yemek kartına yükleniyo bi de gelmişler böyle bi kanun çıkarıyosunuz bi rahat bırakın insanları isteyen evine alışveriş yapar isteyen yapmaz ne insanlar tanıyorum evine alışveriş yapıp da günde öğlenleri sadece çorba içip bazen dürüm yiyen sizene gidin bakın başka işlere
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  • 0 Oy
    Bırakın vatandaş istediği şekilde özgürce harcasın.Marketten aldığı ile yemek yapmıyor mu? Restoranda bir öğün yemeğe vereceğe parayla belki de 3-4 günlük yemek malzemesi alacak.Vatandaşın ağzının tadını bozmayın.
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  • 0 Oy
    Bakan bey yeter artık şu çiftlikbank ın imzalarını atın, bıktık yeminle. Vatandaş mağdur olmasın diye giriştiğiniz denetleme işiniz yüzünden mağdur olduk
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  • 0 Oy
    bu kadar acemi bir kalkışma olur bı konu tamamen kartlardan arındırmalı ve banka kartlarına aktarılmalı acemi bakanlık
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  • 0 Oy
    aç karninizi doyurun temelli iptal edin ozaman maaşa yansitin zikkim olsun size
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  • 0 Oy
    bencede uğraşmayın bizim yemek kartlarıyla daha önemli şeyler var uğraşmanız gereken mesela idam getirinnnnnnn
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  • 0 Oy
    hersey bitti kaldiniz iscinin 3 kurusluk yemek parasina aferin aferin devam vatandas köle böyle devam
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  • 0 Oy
    bizden alinda siz ac karninizi doyurun
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  • 69 Oy
    ya marketlerin bu çeklerle satış şapması yasaksa nasıl olurda bu duruma müsade edip divam edebiliriz diyebiliyor anlamak güç yemek kartı ise yemekte kullanılsın lkanta esnafıyla anlaş ancak kullanıcıların %5 i gelip lokantada kullansın o zaman market kartı uygulaması yapılsın
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  • 3 Oy
    @yasar_kaya_u9 öyle diyorsunda 500tl yemek kartı veriyorlar insanlar mecburmu gider dönercide 5liraya döner yer lokantalarda geçiyor sadece yemek kartı en ucuz yemek 10 tl tabiki gidip 5tl nakitle dönerini yicek yemek kartıylada evine erzak alıcak en mantıklısı bu
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