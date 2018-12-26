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Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2018 11:02 | Son Güncelleme

Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere 130 lira usulsüzlük cezası uygulanacak

Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanacak usulsüzlük cezası 130 lira olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 157) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla 130 lira usulsüzlük cezası uygulanacak.

Çalışma saatleri dışında hizmet talep edenlerin fazla çalışma ücreti, ihracat işlemleri için 12 lira, diğer işlemler için 28 lira olacak. Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına, ihracat için 28 lira, diğer işlemler için 44 lira olarak ödenecek.

Gümrük vergilerinin 226 bin liraya kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri, 1 milyon 157 bin liraya kadar olanları gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkili olacak.

Öte yandan, "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, bir önceki takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısının bini aşmış olması halinde, asgari ücret tarifesinde yüzde 25, 2 bin 500'ü aşmış olması halinde yüzde 35 indirim, takip eden takvim yılının başından itibaren uygulanabilecek. Belirtilen beyanname sayılarına yıl içinde ulaşılması halinde, ulaşıldığı tarih itibarıyla aynı indirim oranları geçerli olacak.

CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri için ücretin 4 bin lirayı aşması durumunda aşan kısma ait tutar, tarafların anlaşmasıyla belirlenecek.

Antrepo beyannamesi kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına eşya tesliminde serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması beyannameleri için asgari ücret tarifesi yüzde 50 indirimli uygulanacak. KAYNAK:AA

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resmi gazete Gümrük Kanunu Ticaret Bakanlığı

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