FİNANS
  4. Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi

Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 08:56 | Son Güncelleme

Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında yapılacak başvurularda, konusu 750 bin liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 750 bin lirayı aşanlar için merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde, aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının 20 veya üzerinde olması halinde, en fazla iki uzlaşma komisyonu oluşturulabilecek.

Yönetmelik kapsamına giren başvurularda, konusu 750 bin liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 750 bin lirayı aşanlar için ise merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.

- Başvurular BİLGE Sistemi üzerinden yapılacak

Uzlaşma talebinde bulunacaklar başvurularını BİLGE Sistemi kurumsal internet sayfası üzerinden şifreleriyle yapabilecek ancak sistem şifresinin temin edilemediği durumlarda formla başvuruda bulunulabilecek.

Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi duracak. Uzlaşmanın vaki olmaması, temin edilememesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek. Her durumda, sürenin bitimine 5 günden az kalmış olması halinde süre 5 güne tamamlanacak.

Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden önce, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine, bir dilekçeyle başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebilecek. Başvurudan feragat edilmesi halinde, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeyi sürdürecek ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandıCep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Çeyrek ve gram altın ne kadar?Çeyrek ve gram altın ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri, resmi gazete,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın fiyatları 14 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

ABD Çin'in "kur manipülatörü" etiketini kaldırdı

ABD Çin'in "kur manipülatörü" etiketini kaldırdı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza Günü

Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza Günü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.