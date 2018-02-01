FİNANS

Gümrük ve Ticaret Bakanı açıkladı! Yüzde 20 ek vergi alınacak

01 Şubat 2018 07:47

Yurt dışındaki e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişe yeni bir sınır getiriliyor. Artık fiyatı 22 euro’dan daha fazla olan ürünlerden ‘koruma’ amaçlı yüzde 20 ek vergi alınacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı açıkladı! Yüzde 20 ek vergi alınacak

Hükümet, Çin’den hizmet veren internet siteleri başta olmak üzere Aliexpress, Amazon, Ebay’den yapılan online alışverişe sınırlama getirecek adımı attı. Bakanlar Kurulu’na sunulan yeni yasa tasarısını açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Yurt dışında internet üzerinden siparişlerde 30 euro’ya kadar olan kısım, vergiden muaftı. Şimdi bu oranları, AB ile eşitleyerek 22 euro’ya düşüreceğiz. Muafiyetleri indiriyoruz. Çünkü çok sayıda suistimal var. 23 euro olursa vergi vermek zorunda olunacak” dedi. e-ticaret ile yapılan alışverişlerde ilk sınır 150 euro olarak belirlenmiş, daha sonra bu tutar önce 75, daha sonra da 30 euro’ya indirlmişti.

 
KARGOYA 15 GÜN SÜRE
 
Yasa yürürlüğe girdiğinde geçiş süreci olacak. Halihazırda 30 euro sınırını gözeterek sipariş veren alıcıların işlemlerinin tamamlanması ile posta ve hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını söz konusu değişikliğe uyarlayabilmesi amacıyla 15 günlük geçiş dönemi bulunacak.
 
Türkiye’de bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan vergi oranının yüksek olması nedeniyle bu tür eşyaya uygulanan vergi oranı, yurt içinde uygulanan KDV oranı göz önünde bulundurularak yüzde 8’e indirilecek.
 
ÇATAL - KAŞIK VERGİYE TABİ
 
Yüzde 20 ek vergi ödenecek bazı eşyalar şöyle:
 
“Kozmetik, kürk, cam eşya, manikür ve pedikür aletleri, altın veya gümüş kaplama kaşık, çatal ve kaşık-çatal takımları, klima, ısıtıcı, beyaz eşya, araç pilleri, küçük ev aleti, mikrofon, hoparlör, kulaklık, ses kayıt ve çalma cihazı, ses ve görüntü cihazı, hayvansal maddelerden süs eşyaları.”
 
YERLİLERE DESTEK
 
Yurt dışından 75 euro’ya kadar yapılan siparişler Türkiye’ye gümrüksüz giriyor, bu da haksız rekabete yol açıyordu. Bunu önlemek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, miktarı geçen yıl 30 euro’ya düşürdü. AB’de uygulanan 22 euro, Türkiye için gündeme geldi. Yerli üreticiyi desteklemek için atılan adımlara yenisi eklendi. Edinilen bilgiye göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı Taslağı’nda yer alan bazı düzenlemeler şöyle:
 
EK YÜZDE 20 VERGİ
 
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen veya posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye gönderilen ÖTV Kanunu IV sayılı liste kapsamı eşyaya, yurt içinde uygulanan ÖTV miktarını kapsamayan vergi uygulanması nedeniyle, yurt içinde ÖTV’ye tabi ürünleri üreten ve satışını yapan firmalar ile yurt dışındaki aynı ürünlerin satışını yapan firmalar arasında haksız rekabet ortaya çıktı. Bu durum vergi kaybına neden oluyor. Bu nedenle yurt dışından gelen ÖTV Kanunu IV sayılı liste kapsamı eşyaya, ÖTV miktarını kapsayacak şekilde ilave yüzde 20 vergi uygulanacak.
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