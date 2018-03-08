Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den canlı yayında Çiftlikbank açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, canlı yayında Çiftlikbank ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tüfenkci, TGRT Haber canlı yayınında Çiftlikbank'ın üye sayısını açıklarken, inceleme başlatacaklarını açıkladı. Tüfenkçi, "Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin, bakanlığımız gelen şikayetler üzerine inceleme yaptı. Ve baktığımızda sistemde 132 bin aktif üye olduğunu gördük, 380 bine yakın da pasif üye var. 500 bine yakın üyelik sistemi var. Neredeyse çok afaki kâr vaatleri var ve toplanan ciddi paralar var. Konu TCK tarafından değerlendirilmek üzere ilgili cumhuriyet başsavcılığına iletilmiştir. Bir örneği de MASAK'a gönderilmiştir" dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Bakan Tüfenkci'nin sözlerinin satır başları şöyle:

Bu incelemeyi, niyet kötü olunca 'Bakanlık ödemelerimizi durdurdu, bilmem ne yaptı. Bankalara blokaj koydurdu.' Hiçbir blokaj da yok bir şey yok. Zaten sistem sakat olduğu için bu belli bir yerde patlıyor. Parayı toplayamadığı için yoksa eğer üyelerine ödemeler yapacaksa hiçbir engel yok. Hiçbir hukuki engel yok. Ödemelerini yapabilir, taahhütlerini yerine getirebilir.

Sadece biz tespit ettiğimiz hususlarla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Piramit satış dediğimiz saadet zinciri kapsamında işlem yapması noktasında suç duyurusunda bulunduk. Bu sadece davanın açılması da yetmez, savcılık da inceleme yapacak. Dava açılmasına karar verilirse dava açılacak.

Vatandaşlarımız çok dikkatli olması lazım. Bu tür hayali kâr, yüzde 33'lere varan kâr vaat ediyor. Sisteme giriş yavaşladığı için bu sefer faaliyet alanlarıyla ilgili 'ben şu işleri yapıyorum, şarküteri aldım, bilmem ne yaptım' Dolayısıyla oradan elde ettikleri kârlarla o sistemi döndürmeleri mümkün olmadığını gördükleri için bu bahanelerle insanları kandırıyorlar. Ben bir kez daha söylüyorum. Bakanlık incelemesi bitmiştir, raporları ilgili yerlere vermiştir.

Eğer sistem yöneticileri ödeme yapmak istiyorlarsa, daha önce yapabilirlerdi yine yapabilirler. Şu an durdurduğumuz bir faaliyet yoktur. Ama şunun altını çiziyoruz, bu sistem doğru bir sistem değil.

İdari olarak reklamlarını durdurduk. Daha fazla tüketicinin aldanmasının önüne geçmek adına. Bakanlığımızın idari yaptırımlarının tamamını uyguladık. Cezai noktada da cumhuriyet savcılıkları yetkilidir. Bu konularda mevzuat eksikliklerini gidermek adına çalışma yapıyoruz.

PARA YATIRANLAR NE YAPSINLAR?

Onlar da cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir. İlgili davalarını açabilirler.