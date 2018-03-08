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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den canlı yayında Çiftlikbank açıklaması

08 Mart 2018 13:59

Çiftlikbankla ilgili şikayetler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı önce inceleme, ardından soruşturma başlatmıştı. Bakanlık müfettişleri soruşturmayı tamamladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlikbank oyunun 'nitelikli dolandırıcılık' olduğunu açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den canlı yayında Çiftlikbank açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, canlı yayında Çiftlikbank ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

 
Bakan Tüfenkci, TGRT Haber canlı yayınında Çiftlikbank'ın üye sayısını açıklarken, inceleme başlatacaklarını açıkladı. Tüfenkçi, "Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin, bakanlığımız gelen şikayetler üzerine inceleme yaptı. Ve baktığımızda sistemde 132 bin aktif üye olduğunu gördük, 380 bine yakın da pasif üye var. 500 bine yakın üyelik sistemi var. Neredeyse çok afaki kâr vaatleri var ve toplanan ciddi paralar var. Konu TCK tarafından değerlendirilmek üzere ilgili cumhuriyet başsavcılığına iletilmiştir. Bir örneği de MASAK'a gönderilmiştir" dedi.
 
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
 
Bakan Tüfenkci'nin sözlerinin satır başları şöyle:
 
Bu incelemeyi, niyet kötü olunca 'Bakanlık ödemelerimizi durdurdu, bilmem ne yaptı. Bankalara blokaj koydurdu.' Hiçbir blokaj da yok bir şey yok. Zaten sistem sakat olduğu için bu belli bir yerde patlıyor. Parayı toplayamadığı için yoksa eğer üyelerine ödemeler yapacaksa hiçbir engel yok. Hiçbir hukuki engel yok. Ödemelerini yapabilir, taahhütlerini yerine getirebilir.
 
Sadece biz tespit ettiğimiz hususlarla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Piramit satış dediğimiz saadet zinciri kapsamında işlem yapması noktasında suç duyurusunda bulunduk. Bu sadece davanın açılması da yetmez, savcılık da inceleme yapacak. Dava açılmasına karar verilirse dava açılacak.
 
 
Vatandaşlarımız çok dikkatli olması lazım. Bu tür hayali kâr, yüzde 33'lere varan kâr vaat ediyor. Sisteme giriş yavaşladığı için bu sefer faaliyet alanlarıyla ilgili 'ben şu işleri yapıyorum, şarküteri aldım, bilmem ne yaptım' Dolayısıyla oradan elde ettikleri kârlarla o sistemi döndürmeleri mümkün olmadığını gördükleri için bu bahanelerle insanları kandırıyorlar. Ben bir kez daha söylüyorum. Bakanlık incelemesi bitmiştir, raporları ilgili yerlere vermiştir.
 
Eğer sistem yöneticileri ödeme yapmak istiyorlarsa, daha önce yapabilirlerdi yine yapabilirler. Şu an durdurduğumuz bir faaliyet yoktur. Ama şunun altını çiziyoruz, bu sistem doğru bir sistem değil.
 
 
İdari olarak reklamlarını durdurduk. Daha fazla tüketicinin aldanmasının önüne geçmek adına. Bakanlığımızın idari yaptırımlarının tamamını uyguladık. Cezai noktada da cumhuriyet savcılıkları yetkilidir. Bu konularda mevzuat eksikliklerini gidermek adına çalışma yapıyoruz.
 
PARA YATIRANLAR NE YAPSINLAR?
 
Onlar da cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir. İlgili davalarını açabilirler.
 
 
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Okuyucu Yorumları22 yorum
  • 11 Oy
    daha kac kisi dolandirilsin diye bekliyoruz ki
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  • 1 Oy
    BİZİM MİLLET HERŞEYE MÜSTEHAK..JET FADILDAN YEDİKLERİ KAZIK HALA ÇILMADI,İLLA PARAYI BİZ YİYEMİYORUZ GELİN SİZ YİYİN DİYORLAR..AZİZ NESİN'E HAK VERMEMEK ELDE DEGİL BANA GÖRE APTALLIK ORANI %80 ÜZERİ
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  • 0 Oy
    para yatıranlar maalesef diyorum inşallah kayıpları küçüktür
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  • 0 Oy
    bukadar cahil bir araya gelmemeliydi :)
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  • 0 Oy
    herkes oturduğu yerden kolayca para kazanma peşinde. para yatıranlara geçmiş olsun. üstüne bi bardak soğuk su dicem de su da soğutmaz.
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  • 0 Oy
    evimi satıp buraya yatırdım. şuanda kirada oturuyoruz 2 aydır ödeme alamıyorum. battım mahvoldum 270 bin liram gitti. beni bu işe sokanlar allahından bulsun, karım benden ayrılcak 2 çocuğumla ortada kalacak ne yapacağım ben
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  • 0 Oy
    Kendine ceo diyen ergenden belli zaten ne kadar tekin birsey olduğu
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  • 0 Oy
    Darısı Mega Holdingsçilerin başına...
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  • 0 Oy
    Hep yazıyorum ,hep yazacağım . İnekler olmasa sinekler nereden geçinecek.
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  • 0 Oy
    bu güne kadar 600 000 kişinin aynı anda tokatlandığını görmemiştim.
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  • 0 Oy
    ciftligimiz bünyesinde sağım işlemleri devam etmektedir. Ancak sağilan inek değildir. Destekleriniz için teşekkür ederiz.. Çiftlik Bank... ????
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    Yani bunu söyleyene bakarmısınız sanki sütten çıkmış akkaşık tertemiz pırıl pırıl siz önce kendinize bakın sayın bakan insanları gerçekten kandıranlar kim
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    Çiftlik bank kerizlerini önce ben buldum. tam sağacaktım, tombili çıktı . Sonra patladı gitti... ehi aşfamlşşşşşfhkmolyy
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  • 0 Oy
    bakamligin sitesinde bankacılık yasaları nedeniyle işlemler yapılamıyor diyorsun burda bankalarca herhangi bir bloke yok diyorsun ne dediğini biliyorsun
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  • 0 Oy
    açsalar ya da açsanız ne olacak adamlar çoktaaan topukladı yurtdışına, apra yatıran herkese geçmiş olsun, iyi sağdılar.
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  • 0 Oy
    şuuut ve goool :))))
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  • 0 Oy
    günaydınnnn
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  • 0 Oy
    bende Türkiye'ye gidip, Uranüs ve Neptun gezegenlerinde babamdan miras kalan Topraklari satmaliyim. Bu ne ya, Ciftlik buldularda, bankasi kaldi.
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  • 0 Oy
    Sayın Bakan peki nitelikli dolandırıcılık yapılıyor diye açıklamada bulunuyorsunuz fakat bu şirket göz göze göre herkesi dolandırıyor sizde sadece bi açıklamada bulunuyorsunuz. şimdi size soruyorum neden gereğini yapıp çiflikbank a el koymuyorsunuz. madem nitelikli dolandırıcı bu kişiler. şaka gibi gerçekten şaka gibi.
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  • 0 Oy
    HERKES BİRBİRİNİ KANDIRIYOR DEVLET VATANDAŞLARINI KANDIRIYOR KOYUN SÜRÜSÜ ÇOK BİZDE
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  • 0 Oy
    seni ve beni yani hepimizi ne kolay dolandırıyorlar değil mi? Uyanmak ve dolandırıcılara fırsat vermemek mümkün mü? Bu kadar açgözlü olmasak bizi dolandırabilirler mi?
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  • 0 Oy
    Bu sistemden birkaç ay önce bir arkadaşım bahsetti. İncelediğimde bu sistemin titan benzeri bir sistem olduğunu anında anladım ama bizim milletimiz kolay para peşinde olduğu için kapıldılar sistemin çarkına. Tabii işin başında sisteme girenler kazançlı çıktılar ama sonradan girenler zararın dibine vurdular ve vuracaklar. İlk başta kazananlar da sistemin reklamı ve kazançlı olduğunu göstermek için yapılan bir taktikdi. Ata sözü hatırlayalım " Bedava yemek fare kapanında olur. "
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