FİNANS

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 'Çiftlik Bank' açıklaması

02 Mart 2018 09:20

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, "Çiftlik Bank" olarak bilinen sisteme ilişkin inceleme ve denetimin sürdüğü, bakanlığın söz konusu firma hakkında banka hesaplarına bloke konulması, herhangi bir bankacılık işlemi yapmasının engellenmesi gibi bir işlemi ya da yönlendirmesi olmadığı bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 'Çiftlik Bank' açıklaması

 Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çiftlik Bank" konusunda ilk  olarak 29 Kasım 2017 tarihinde sanal çiftlik oyunlarına ilişkin ve Bakanlığa daha  önceden ulaşan sistemin yasal olup olmadığına ilişkin sorular ile piramit satış  sistemi şeklinde faaliyet yürütüldüğüne  dair  ihbarlar üzerine, Tüketicinin  Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetim faaliyetlerinin yürütüldüğünün  duyurulduğu anımsatıldı.

 
Daha sonra, Bakan Bülent Tüfenkci'nin denetim sürecinin değerlendirme  aşamasında olduğuna ilişkin açıklamasının basında "Çiftlik Bank soruşturması  bitti" benzeri başlıklarla haberleştirilmesi üzerine, yapılan incelemenin henüz  değerlendirilmesinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.
 
 
Söz konusu duyurularda da belirtildiği üzere Bakanlığın  gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerinin değerlendirme aşamasında olduğu  vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Bu süreçte başta yazılı ve çağrı merkezi olmak üzere çeşitli  kanallardan ulaşan başvurularda Bakanlığımız talimatı, incelemesi, açıklamaları  ya da yönlendirmesi neticesinde Bankaların denetim konusu şirket ile para çekme,  yatırma gibi çeşitli bankacılık işlemlerini yapmadığı ve bu durumun çok sayıda  mağduriyet yarattığı hususları dile getirilmektedir. Bakanlığımızın 6502 sayılı  Kanun kapsamında gerçekleştirdiği inceleme ve denetim faaliyetinde, denetime konu  firma hakkında banka hesaplarına bloke konulması, herhangi bir bankacılık işlemi  yapmasının engellenmesi gibi bir işlemi ya da yönlendirmesi olmamıştır."
 
Bu kapsamda, "Bahsi geçen başvurularda yaşandığı iddia edilen  bankacılık işlemlerine dair sorunların ilgili bankaların politika ve  kararlarından kaynaklanıyor olabileceği." vurgulandı.
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 6 Oy
    bizim milletimiz kadar safı yok ya gerçekten buna inanan bu sistemi savunan bunun dolandırıcılık olmadığını Türkiye de tarım ve hayvancılığı yukarı taşıyacağını bu yüzden dış ülkelerden sistemin kötülendiğini falan anlatanlar buna inananlar var gerçekten yazık
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın