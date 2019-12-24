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Gümrükte el konulan araçların sahiplerine iadesi için ek süre

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

Düzenlemeden yararlanmak isteyenler için başvuru süresi 30 Haziran 2020'ye uzatıldı

Gümrükte el konulan araçların sahiplerine iadesi için ek süre

İthalat izni alınmadığı anlaşıldığı için el konulan ve gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan müsadere kararı verilmemiş araçların sahiplerine iadesine ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru süresi 30 Haziran 2020'ye uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile kaçak şüphesiyle alıkonulan araçların, sahiplerine iadesiyle ilgili düzenlemeden yararlanmak isteyenler için 31 Aralık'ta dolacak olan başvuru süresi, 30 Haziran 2020 olarak yeniden belirlendi.

Düzenleme kapsamında, gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV'nin yüzde 25'inin, Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel olan araçların bu durumunun gümrük idaresinin bilgisine girmeden kendiliğinden idareye bildirilmesi halinde ise yüzde 15'inin ödenmesiyle araç üzerindeki kararlar kaldırılarak sahibine iade edilecek.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bence yedi eminde bekleyen araç gereçler satış izni alınarak satılmalı ülke ekonemisine katkı olmalı yoksa herpsi heba oluyor hiçmi bunu dile getiren yok başkana söyleseler bunu reis halleder
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