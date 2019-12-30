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  4. Gümüşhane'de balık üretiminden ekonomiye 90 milyon liralık katkı

Gümüşhane'de balık üretiminden ekonomiye 90 milyon liralık katkı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Denize kıyısı bulunmamasına rağmen barındırdığı zengin su yataklarıyla dere balıkçılığında önemli yere sahip Gümüşhane'de, barajlar ve dereler üzerinde kurulan tesislerde yıllık yaklaşık 3 bin ton alabalık üretiliyor - Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş: - "Burada üretilen balıkların büyük bir kısmı aracı şirketler kanalıyla Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'a ihraç ediliyor"

VEYSEL KARA - Doğu Karadeniz'in denize kıyısı olmayan kenti Gümüşhane'de, akarsular ve barajlardaki 35 işletmede her yıl ortalama 3 bin ton alabalık üretilerek ekonomiye 90 milyon liralık katkı sağlanıyor.

Kürtün'de 11, Torul'da 14, Kelkit'te 3, Şiran'da 3, merkezde ise 4 balık üretim tesisi bulunuyor. Bu tesislerde üretilen 3 bin ton alabalığın bin tonu, çevre illerdeki aracı kuruluşlar vasıtasıyla ihraç edilirken, 2 bin ton balık ise iç piyasada satışa sunuluyor.

Kent ekonomisine yıllık 90 milyon liraya yakın katkı sağlayan tesislerde, her yıl aralık ayının ilk haftasından şubatın son haftasına kadar balık sağım işlemi yapılıyor.

Torul ilçesinin Kalecik köyünde Musalla Deresi üzerinde kurulu Taşkın Alabalık Üretim Tesisi'nde de 2020 yılı için alabalıkların sağımı gerçekleştiriliyor.

- Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'a balık ihracatı

Torul ilçesindeki balık üretim çiftliklerinde incelemelerde bulunan Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent coğrafyasının eşsiz doğası ve akarsu kaynaklarıyla doğal balık üretimi için önemli birikime sahip olduğunu söyledi.

Karakaş, ilçede 8'i Torul Barajı'nda olmak üzere 14 işletmede alabalık üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "İlçemizde yoğunlukla gökkuşağı cinsi alabalık üretimi yapılmaktadır. Özellikle kara tesislerimizde daha çok yavru balık üretimi gerçekleştirilmekte. Bu tesislerimizde 10 grama kadar büyüyen balıkların bir kısmı daha sonra Torul Barajı'ndaki tesislerimize gönderiliyor. Bir kısmı da bu tesislerin bünyesindeki restoranlarda perakende olarak satışa sunuluyor." dedi.

Bu yıl aralık ayı itibarıyla ilçedeki balık üretiminin 900 tonu geçtiğine işaret eden Karakaş, şunları kaydetti:

"Burada üretilen balıkların büyük bir kısmı aracı şirketler kanalıyla Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'a ihraç ediliyor. Hedefimiz 2020 yılında üretimimizi bin tonun üzerine çıkarmak. Şu anda tesislerimiz yüzde 90 kapasiteyle çalışıyor. Bakir coğrafyamız ve zengin akarsu kaynaklarımız balığın kalitesini artırıyor. Denizimiz olmamasına rağmen akarsularımızın kalitesini fırsata çevirerek balık üretimi gerçekleştiriyoruz. Limana yakınlığımız da bize avantaj sağlıyor. 2018 yılında Torul'dan aracı kuruluşlar vasıtasıyla 41 milyon liralık balık ihraç ettik. 2019 yılında ise ihracatta 56 milyon liraya ulaştık. İnşallah 2020 yılında balık ihracat rakamımızı 70 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz."

- Bir kiloluk balıktan 2 bin yumurta elde ediliyor

Alabalık tesis işletmecilerinden su ürünleri mühendisi Hüseyin Taşkın da mevsim itibarıyla tesiste balık sağım işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgede su kalitesi ve sıcaklığının balık yetiştiriciliği açısından son derece elverişli olduğuna dikkati çeken Taşkın, sağımda bir kiloluk balıktan ortalama 2 bin civarında yumurta elde edilebildiğini aktardı.

Taşkın, işletmelerinde 2 bin dişi balıktan yılda yaklaşık 4 milyon yumurta elde ettiklerini söyledi.

Bölgede su sıcaklığının üretimde kendilerine büyük avantaj sağladığını belirten Taşkın, "Bizim suyumuzun sıcaklığı 10 derece civarında olduğu için 30 günde yumurtadan balıklarımız çıkıyor. Yılda 2 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Ürettiğimiz yavru balıkları çevremizdeki işletmelere satıyoruz. Bir kısmını da kendi tesisimizde perakende olarak satışa sunuyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
alabalık üretimi Balık gümüşhane

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