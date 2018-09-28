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Günaydın Group'tan konkordato açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

Lojistik sektöründe hizmet veren Günaydın Group'tan konkordato kararına ilişkin kamuoyuna açıklama geldi

Günaydın Group'tan konkordato açıklaması

Lojistik sektöründe hizmet veren Günaydın Group'tan konkordato kararına ilişkin kamuoyuna açıklama geldi. Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, "Firma olarak 50 yılı aşan bir geçmişimiz var. Bugüne dek birçok krize göğüs gerdik ve bunlardan da başarıyla çıktık. Günaydın Group, gerek müşterisiyle gerek çalışanlarıyla bu krizi de aşabilecek güçtedir" dedi.

Lojistik sektöründe hizmet veren Günaydın Group'tan konkordato kararına ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Firma olarak 50 yılı aşan bir geçmişimiz var. Bugüne dek birçok krize göğüs gerdik ve bunlardan da başarıyla çıktık. Günaydın Group, gerek müşterisiyle gerek çalışanlarıyla bu krizi de aşabilecek güçtedir. Bu süreç içerisinde, gerek müşterilerimizden, gerek çalışanlarımızdan gerekse de tüm paydaşlarımızdan aldığımız olumlu mesajlar ve desteklerle süreci en doğru ve hasarsız şekilde yönetmekte olduğumuzu ve herkes için en iyi şekilde yürüteceğimize inancımız tamdır. Bu maksat ile tedbir ve koruma amaçlı almış olduğumuz kararın, hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız tüm paydaşlarımız için en doğru yol olduğunu hep birlikte göreceğiz. Altını çizerek söylemek isteriz ki; Günaydın Group'un 50 yıllık tecrübesi içerisinde de bugün itibariyle de tedarikçilerine, çalışanlarına ve piyasaya gecikmiş hiçbir borcu yoktur. 50 yıldır yaptığımız gibi, toplumsal ve hukuki değerlere, güçlü ekibimiz, değerli müşterilerimiz ve geniş tedarik sağlayıcı ağımızla birlikte sahip çıkacak, içinden geçmekte olduğumuz süreci de en iyi ve en başarılı şekilde yöneteceğimizi kamuoyu nezdinde sizlerle paylaşmayı bir borç bilirim." İHA

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Anahtar Kelimeler:
Günaydın Group konkordato lojistik

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