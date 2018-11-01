Günde 150 bin ekmek üretip, 80 kuruştan satıyorlar

Van'da kurulan ve günde 150 bin ekmek üreten fırın, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında ürününü vatandaşlara 80 kuruştan satıyor.

Van Organize ve Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 15 milyon lira maliyetle kurulan fırında, 200 kişi istihdam edildi.

Fırın yetkilisi Erol Yakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka daha önce vermiş oldukları "ucuz kaliteli ekmek" sözünü yerine getirmeye başladıklarını söyledi.

Şu anda günde 150 bin ekmek ürettiklerini, bu rakamı 200-300 bine çıkarmayı amaçladıklarını belirten Yakın, "Van'da ekmek bir liraya satılıyor. Biz halkımıza 80 kuruştan, bayilerimize 60 kuruştan satıyoruz." dedi.

Yakın, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaş sürecinde ülkemize, Van'ımıza, ekonomimize, karınca kararınca destek vermek, faydalı olmak, işsizlik sorununun çözümüne bir nebze de olsa katkıda bulunmak için bu yola çıktık. İşçi sayımızı da 300'e çıkarmayı amaçlıyoruz. Böyle bir süreçte bu riski alarak bu yatırımı gerçekleştirdik. Yola çıktığımız ilk sloganımızla halkımıza kaliteli ve ucuz ekmek satıyoruz." KAYNAK:AA



