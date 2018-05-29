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Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

2 Nisan 2018 tarihinden itibaren çipli kimlik, ehliyet ve pasaport başvuru ve tüm yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaya başlandı. Yetersiz altyapı ve iş yükünün ciddi yoğunluklara ve gecikmelere neden olacağı gündemdeydi. Bu konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu 30 Mayıs'tan itibaren her gün 4 bin 500 pasaport randevusu verilebileceği müjdesi verdi.

Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da randevu sisteminde, ilave işlem masası temini, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerinde kota uygulamasına geçilmesi nedeniyle "ertesi gün pasaport randevusu" uygulamasına geçildiğini belirtti.

Cumartesi günlerinin de pasaport randevusuna açıldığını aktaran Soylu, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler." AA

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Anahtar Kelimeler:
pasaport randevu sistemi İçişleri Bakanlığı süleyman soylu

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