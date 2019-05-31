FİNANS

Günde 800 adet yapıp ihraç ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

İzmirli çömlek ustası Bilal Deniz, Menemen çömleği ihracatında düşüş olunca nargile lülesi yapımına yoğunlaştı. Almanya’da açılan nargile kafelerdeki artış, ilk ihracatın bu ülkeye olmasını sağladı. Deniz, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Rusya’ya da ihracat yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Günde 800 adet yapıp ihraç ediyor

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan Bilal Deniz, 90’lı yıllardan bu yana meşhur Menemen toprağını marifetli elleriyle çömleğe dönüştürüyor. Bu alanda hem iç hem de dış piyasaya ürün satan Deniz, çömlek ihracatında düşüş yaşanınca rotasını nargile lülesi yapımına çevirdi. Almanya’da çok sayıda Türk yaşadığını, son zamanlarda Almanya’da nargile kafelerin açılmaya başladığını belirten Deniz, bir ay içerisinde ülkeye 20 bin euroluk ihracat yaptığını söyledi. Deniz, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Rusya’ya da ihracat yapmaya hazırlandıklarını kaydetti.

AW718443_02


TALEPLER GELMEYE BAŞLADI

Deniz, "Uzun yıllardır meşhur Menemen testi ve çömleklerinin imalatını yapıyoruz ancak son zamanlarda talep azalınca nargile lülesi yapımına yoğunlaştık. Yurt dışından talepler gelmeye başladı. İlk ihracatımızı Almanya’ya yaptık. Kendi tasarımımız olan üç renkli lüle rağbet görüyor. 1995-2000 yılları arasında yurt dışına her ay bir konteyner Menemen çömleği gönderirdik. Zamanla yabancı müşterilerimiz Vietnam, Çin gibi ülkelere yöneldi. Biz de nargile lülesine ağırlık verdik. Nargile lülesi iç piyasada da var ama iç piyasadaki değeri düşük. Yurt dışına satıldığında daha karlı oluyor. İlk ay Almanya’ya 20 bin euroluk bir ihracatımız oldu” dedi.

AW718443_04

Günde 800 adet nargile lülesi yapılırken, lüleler bir gün sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek hazır hale getiriliyor. Deniz, Bulgaristan, Belçika, Rusya gibi ülkelerden şimdiden talep gelmeye başladığını ifade etti.

KAYNAK:İHA

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurduKadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Merkez Bankası'ndan önemli açıklamalarMerkez Bankası'ndan önemli açıklamalar
Ulaşıma açıldı!Ulaşıma açıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir nargile lülesi iharç

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Dolarda tüm gözler bu veride

Dolarda tüm gözler bu veride

Dev bankanın adında değişiklik!

Dev bankanın adında değişiklik!

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Ve artık başladı! Tüketici kredilerinde...

Ve artık başladı! Tüketici kredilerinde...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK'ten 'bayram tatili' uyarısı

TESK'ten 'bayram tatili' uyarısı

Dış ticaret açığı, nisanda yüzde 56 azaldı

Dış ticaret açığı, nisanda yüzde 56 azaldı

TCMB Finansal İstikrar Raporu açıklandı

Merkez Bankası'ndan önemli açıklamalar

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bazı kesimler trafiğe açıldı

Ulaşıma açıldı!

Pamuk ve yağlı tohumlar fark destek ödemeleri bugün yapılacak

Bakan müjdeyi verdi! Saat 19:00'da yatırılacak

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.