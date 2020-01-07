Güneydoğu, hububat ve bakliyat ihracatında liderliğini korudu

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği​​ Başkanı Mahsum Altunkaya, birlik olarak geçen yıl 1 milyar 992 milyon 210 bin dolarlık ihracat ve yüzde 29,3 pay ile Türkiye'deki sektör birlikleri arasındaki liderliklerini koruduklarını belirtti.

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı da olan Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir ihracat artışı için yeni pazar odaklı çalışmaların meyvelerini verdiğini belirterek, böylece 2019 yılında ihracatın Amerika ülkelerine yüzde 25,4, Afrika'ya yüzde 6,3 ve Asya ve Okyanusya ülkelerine ise yüzde 4,1 arttığını aktardı.

Orta Doğu'ya ihracattaki yüzde 5,4'lük düşüşün telafi edildiğini kaydeden Altunkaya, "Sektörümüzün ülke genelinde 2019 yılında gerçekleştirdiği ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 6 milyar 788 milyon 364 bin dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ise 1 milyar 992 milyon 210 bin dolarlık ihracat ve yüzde 29,3 pay ile Türkiye'deki sektör birlikleri arasındaki liderliğini koruduğunu aktararak, şöyle devam etti: