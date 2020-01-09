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  4. Güneydoğu’dan 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı

Güneydoğu’dan 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 13:56 | Son Güncelleme

Güneydoğu’dan 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, geçen yıl 97 ülkeye 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çıkmaz, yazılı açıklamasında, birlik üyesi ihracatçıların 2019 yılını başarılı bir şekilde geçirdiğini belirtti.

Bir önceki yıla oranla ihracatın değerde yüzde 4,4 artış gösterdiğini ifade eden Çıkmaz, "2019 yılında 97 ülkeye toplam 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirildi. Toplam ihracatın yüzde 38,1'ini kuru kayısı ve yüzde 36,8'lik kısmını Antep fıstığı oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Çıkmaz, Avrupa Birliği ülkeleri ile komşu ülkelerin en önemli alıcı pazarlar olduğunu kaydederek, "İhracatçılarımız son yıllarda Beyaz Rusya, Hindistan ve Brezilya gibi yeni pazarlara da giderek, önemli oranda kuru meyve ihraç etmektedir." ifadesini kullandı.

Çıkmaz, 2020’de yüksek katma değerli ürünlerle dünya pazarlarında daha etkin olabilmek için çalışacaklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep, Kuru meyve, Mehmet Çıkmaz,

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