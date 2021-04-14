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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

14.04.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 611 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 922 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 289 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 781 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 917 bin 611 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 922 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,25 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,59 ile doğal gaz ve yüzde 14,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 940 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 788 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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