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  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 09:59 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 816 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 488 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 668 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 325 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 816 bin 609 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 823 bin 488 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 195 bin 696 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 192 bin 207 megavatsaat ile ithal kömür ve 141 bin 796 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 591 megavatsat elektrik ihracatı, 11 bin 471 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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