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  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 09:46 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 839 bin 777 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 358 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 66 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 288 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 839 bin 777 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 846 bin 358 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 175 bin 433 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 147 bin 615 megavatsaat ile doğal gaz ve 144 bin 735 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 81 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 662 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)

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