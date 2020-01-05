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  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 667 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 310 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 902 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 686 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 828 bin 667 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 828 bin 310 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 238 bin 782 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 206 bin 68 megavatsaat ile ithal kömür ve 164 bin 293 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 196 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 840 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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