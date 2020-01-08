Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 108 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 296 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 979 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 989 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 108 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 894 bin 296 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 228 bin 679 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 192 bin 667 megavatsaat ile ithal kömür ve 156 bin 340 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 274 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 461 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

