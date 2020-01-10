Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 952 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 15 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 200 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 502 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 952 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 15 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 246 bin 896 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 194 bin 354 megavatsaat ile ithal kömür ve 159 bin 859 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 585 megavatsaat elektrik ihracatı, 1648 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

