Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 881 bin 439 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 247 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 668 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 615 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 881 bin 439 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 247 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 273 bin 356 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 178 megavatsaat ile ithal kömür ve 169 bin 696 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 915 megavatsaat elektrik ihracatı, 1723 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

