FİNANS
  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 881 bin 439 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 247 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 668 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 615 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 881 bin 439 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 247 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 273 bin 356 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 178 megavatsaat ile ithal kömür ve 169 bin 696 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 915 megavatsaat elektrik ihracatı, 1723 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
İşyerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş kararİşyerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Parahistoria - Faiz / Sümer'den Siber DünyayaEKONOMİ KİTAPLIĞI - Parahistoria - Faiz / Sümer'den Siber Dünyaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik, enerji, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ),

En Çok Okunan Haberler

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

Ekmeğe zam kararı iptal edildi

Ekmeğe zam kararı iptal edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşyerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İşyerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Parahistoria - Faiz / Sümer'den Siber Dünyaya

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Parahistoria - Faiz / Sümer'den Siber Dünyaya

Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu

Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyor

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyor

Bu kez sanayi esnafı tepkisini gösterdi

Bu kez sanayi esnafı tepkisini gösterdi

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı”

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.