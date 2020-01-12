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  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 447 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 78 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 83 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 80 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 821 bin 447 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 818 bin 78 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 280 bin 122 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 203 bin 673 megavatsaat ile ithal kömür ve 127 bin 205 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 676 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 307 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik, enerji,

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