Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 31 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 769 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 601 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 521 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 878 bin 31 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 871 bin 769 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 297 bin 336 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 209 bin 293 megavatsaat ile ithal kömür ve 164 bin 487 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 900 megavatsaat elektrik ihracatı, 1 bin 638 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

