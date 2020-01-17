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  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 427 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 824 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 761 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 14 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 427 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 877 bin 824 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 254 bin 114 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 207 bin 322 megavatsaat ile ithal kömür ve 113 bin 359 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 812 megavatsaat elektrik ihracatı, 1210 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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