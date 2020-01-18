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  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 431 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 756 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 542 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 885 bin 431 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 227 bin 459 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 207 bin 459 megavatsaat ile ithal kömür ve 135 bin 411 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 35 megavatsaat elektrik ihracatı, 1300 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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