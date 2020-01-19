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  4. Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 839 bin 104 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 693 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 30 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 331 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 839 bin 104 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 833 bin 693 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 231 bin 814 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 210 bin 407 megavatsaat ile ithal kömür ve 104 bin 737 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 401 megavatsaat elektrik ihracatı, 1990 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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