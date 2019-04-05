FİNANS

Günlük ücretleri 150 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2019 15:21 | Son Güncelleme

Gelişen teknoloji ile birçok işin makineler tarafından yapılması ile cazibesini kaybeden çapacılık mesleği, dağlık arazilerdeki ürünlerin para etmesi ile yeniden gözde meslek oldu.Eskiden işi olmayan herkesin işi olan çapacılık mesleğini icra eden kişi sayısı azalınca çapacıların aylığı asgari ücretin iki katına çıkarıldı. Günlüğü 150 TL’ye çalışan çapacılar fiyatlardan memnun olduklarını belirttiler.

Günlük ücretleri 150 liraya yükseldi

Zorunlu eğitimin 8 yıla yükseltilmesinin ardından, sanayide olduğu kadar kırsal köylerde de en büyük sıkıntı bazı meslekleri icra edecek yeni neslin yetişmemesi oldu. 10-15 yıl öncesine kadar köyde yaşayan herkesin başarı ile yaptığı çapalama işini yeni neslin masa başında iş özentisi nedeniyle yapacak genç kalmadı. Bir zamanlar en düşük ücreti alan iş kolu arasında yer alan çapacılık mesleğini yapanlar günümüzde 2 asgari ücrete eşdeğer ücretle çalışmaya başladı.

capa1

Tarım işinde çalışmak isteyene yılın her mevsimi iş olduğunu belirten Karpuzlu Tekeler Mahallesi sakinlerinden Namık Deveci, “Eskiden okula gitmeyen ya da gidemeyen herkesin asıl işi çapacılık olurdu. Şimdi herkes okuyor. Çapacılık yapacak genç kalmadı. Bu nedenle yevmiyeler de yükseldi. Havalar kurak gitmediği ve toprağın tavı yerinde olduğu sürece çapacılık çok zor değil. Ancak toprak kuruduğunda ve aşırı sıcaklar bastırdığında iş zorlaşıyor. Alışık olan da bir şekilde yapıyor. İşimizden memnunuz ama, sosyal güvence ve sigorta konusunda devletin bizim gibi çapacıları da gözetmesini bekliyoruz” dedi. KAYNAK:İHA

PARTNER16 yıl sonra son noktayı koydular16 yıl sonra son noktayı koydular
Kilosu 10 liradan alıcı buluyorKilosu 10 liradan alıcı buluyor
'Önümüzdeki dönem ekonomide tam bir icraat dönemi olacak''Önümüzdeki dönem ekonomide tam bir icraat dönemi olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın günlük ücret

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Sahibini zengin ediyor!

Sahibini zengin ediyor!

Otomobil satışlarını canlandıracak gelişme!

Otomobil satışlarını canlandıracak gelişme!

10'da bir fiyatına dünyaya satılıyor

10'da bir fiyatına dünyaya satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektronik ortamda ödenen yurt dışı çıkış harçları sistemde görülecek

Yurt dışına çıkacaklara iyi haber! Harçlar sisteme yansıyacak

Kayısı çağlasının kilosu 10 liradan alıcı buluyor

Kilosu 10 liradan alıcı buluyor

Ticaret Bakanı Pekcan: Önümüzdeki dönem ekonomide tam bir icraat dönemi olacak

'Önümüzdeki dönem ekonomide tam bir icraat dönemi olacak'

"Bankalar dijital ortamdaki işlemlerden ücret almamalı"

Bankalar için yeni öneri!

Otomobil satışları 'nöbetçi noterler' ile canlanacak

Otomobil satışlarını canlandıracak gelişme!

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.