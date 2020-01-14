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  4. Günlük yemek bedeli istisnası yüzde 21 arttı

Günlük yemek bedeli istisnası yüzde 21 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette: -"2019’da şirketlerin yaklaşık yüzde 20'si öğle yemeği ödeneğini hiç artırmazken Türkiye'nin dört bir yanındaki işverenlerin ortalama yemek ödeneği 18,3 TL oldu" -"Türkiye’de 45 binden fazla noktadan dilediği yerde yemek yiyebilme özgürlüğüne sahip olan çalışanlar ise nakit ödemeden daha kolay ve esnek kullanım avantajı ile ister online siparişle ister restorana giderek öğle yemeği hizmetinden faydalanabiliyor"

İSTANBUL(AA) - 2020 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli KDV dahil 24,84 TL olarak açıklandı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl bu bedel KDV dahil 20,52 TL olarak belirlenmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, 2019 yılı genelinde enflasyonun yüzde 11,84 arttığı göz önüne alındığında hükümetin açıkladığı tutarı gayet olumlu karşıladıklarını belirterek, “Devletin de desteklediği üzere, öğle yemeği ödeneği ile şirketler SGK işçi ve işveren primlerine tabi olmadıkları gibi Damga Vergisi’nden de muaf oluyorlar. Bu da işverenlere yaklaşık yüzde 100’e varan vergi avantajı yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

-“Şirketlerin yüzde 70’i öğle yemeğine zam yaptı”

2019 yılında şirketlerin neredeyse yüzde 80'inin öğle yemeği ödeneğini ortalama yüzde 13 artırdığını ancak bu oranın 2018 yıl sonu reel enflasyon oranı olan yüzde 20'nin çok altında kaldığına dikkati çeken Ladoucette, “2019’da şirketlerin yaklaşık yüzde 20'si öğle yemeği ödeneğini hiç artırmazken Türkiye'nin dört bir yanındaki işverenlerin ortalama yemek ödeneği 18,3 TL oldu. Bu miktar çalışanların her bir iş gününde çorba, ana yemek ve içecekten oluşan sağlıklı ve besleyici bir öğle yemeği maliyetini ve çay, kahve gibi içecek masraflarını karşılamaları için maalesef yeterli olmadığı gibi kart bakiyelerini de her ayın ortalama 20. gününde bitirmelerine neden oluyor. İşverenlere çalışanlarına ne kadar yemek ödeneği verebileceği konusunda destek olmak için restoranlarla düzenli olarak araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırma çalışmalarımız, temel bir öğle yemeği ortalama tutarının İstanbul'da 28 TL, Ankara'da 26 TL, İzmir'de 27 TL, Adana ve Bursa'da ise 25 TL civarında olduğunu gösteriyor. Biz de şirketlerin çalışanlarının yoğun temposuna uygun, dengeli bir öğle yemeği yemelerini desteklemek için ilan edilen bu bedeli geçen yıla göre daha fazla şirketin uygulamasını bekliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

-“Yemek kartı tüm ekosistem için avantaj sağlıyor”

Çalışanların en çok tercih ettiği yan haklardan olan yemek kartlarının artık işverenler için de çalışan verimliliği ve bağlılığını artırmak için önemli bir araç haline geldiğini ifade eden Ladoucette şunları kaydetti:

“Dijital ekonomi çağını yaşıyoruz. Günümüzde küçük ya da büyük ölçek, tüm şirketler rekabet gücünü korumak ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak zorunda. Yemek kartı, ister 1 çalışanı ister 1.000 çalışanı olsun tüm şirket ve kurumların en büyük maliyet kalemleri arasında yer alan öğle yemeği hizmetini tüm paydaşların kazandığı, avantajlı bir çözüme dönüştürme fırsatı sunuyor” Edenred’in müşterilerine sunduğu Ticket Yemek Kartı sisteminde şirketler, yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 Damga vergisi gibi vergilerden, ek olarak, yüzde 22 Gelir vergisi ile yüzde 8 KDV’den de muaf oluyor. Türkiye’de 45 bin’den fazla noktadan dilediği yerde yemek yiyebilme özgürlüğüne sahip olan çalışanlar ise nakit ödemeden daha kolay ve esnek kullanım avantajı ile ister online siparişle ister restorana giderek öğle yemeği hizmetinden faydalanabiliyor."

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