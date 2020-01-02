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  4. Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 14:34 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 21,26 22,08 -3,71 Güneş Sigorta 2,13 2,18 -2,29 Pegasus 85,35 86,40 -1,22 Mavi Giyim 57,20 57,90 -1,21 İndeks Bilgisayar 9,59 9,70 -1,13 Gözde Girişim 5,10 5,14 -0,78 Karsan Otomotiv 1,57 1,58 -0,63 Ford Otosan 70,45 70,85 -0,56 Logo Yazılım 60,55 60,80 -0,41 Vakıflar Bankası 5,49 5,51 -0,36 Gübre Fabrik. 9,01 9,04 -0,33 Coca Cola İçecek 38,58 38,70 -0,31 Brisa 9,49 9,51 -0,21 Şok Marketler 10,74 10,76 -0,19 Anadolu Hayat Emek. 6,83 6,84 -0,15 Aksa 13,68 13,70 -0,15 İskenderun Demir Çelik 8,00 8,01 -0,12 Koç Holding 20,30 20,32 -0,10 Bim Mağazalar 46,64 46,66 -0,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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