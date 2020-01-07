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  4. Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koç Holding 19,95 20,08 -0,65 Aksigorta 6,16 6,20 -0,65 Arçelik 21,28 21,38 -0,47 Anadolu Hayat Emek. 6,54 6,56 -0,30 Alkim Kimya 37,22 37,26 -0,11 Tüpraş 123,30 123,40 -0,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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