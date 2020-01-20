Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Düşen 14 HisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Klimasan Klima18,3518,74-2,08Mavi Giyim59,8560,95-1,80Sabancı Holding10,4210,54-1,14Aksigorta6,796,86-1,02Odaş Elektrik2,602,62-0,76Tat Gıda7,377,42-0,67Hektaş9,869,92-0,60Bizim Mağazaları11,9111,96-0,42Coca Cola İçecek43,9244,06-0,32Gözde Girişim5,165,17-0,19Otokar165,70166,00-0,18Türk Telekom7,998,00-0,12Şok Marketler11,0211,03-0,09Bim Mağazalar49,5049,54-0,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

