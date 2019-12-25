Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 0,63 -4,76 İskenderun Demir Çelik 7,93 8,01 -1,00 Alarko GMYO 90,25 91,15 -0,99 Enerjisa Enerji 7,73 7,80 -0,90 İttifak Holding 3,97 4,00 -0,75 Albaraka Türk 1,44 1,45 -0,69 MLP Sağlık 16,23 16,34 -0,67 Park Elek.Madencilik 3,05 3,07 -0,65 Zorlu Enerji 1,73 1,74 -0,57 Petkim 3,74 3,76 -0,53 Eczacıbaşı İlaç 3,77 3,79 -0,53 Ford Otosan 67,65 68,00 -0,51 Halkbank 5,92 5,95 -0,50 Odaş Elektrik 2,08 2,09 -0,48 TAV Havalimanları 29,32 29,46 -0,48 Ereğli Demir Çelik 8,76 8,80 -0,45 Gözde Girişim 4,85 4,87 -0,41 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 2,45 -0,41 Garanti Bankası 10,97 11,00 -0,27 Bera Holding 3,67 3,68 -0,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

