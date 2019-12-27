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  4. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 14:34 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enerjisa Enerji 7,54 7,72 -2,33 Odaş Elektrik 2,13 2,17 -1,84 Netaş Telekom. 13,03 13,26 -1,73 Ülker Bisküvi 23,12 23,52 -1,70 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,88 1,91 -1,57 Metro Holding 1,36 1,38 -1,45 Güneş Sigorta 2,24 2,27 -1,32 İhlas Holding 0,84 0,85 -1,18 ICBC Turkey Bank 5,33 5,39 -1,11 İttifak Holding 3,81 3,85 -1,04 Tümosan Motor ve Traktör 6,67 6,74 -1,04 Tofaş Oto. Fab. 26,74 27,02 -1,04 Aksa Enerji 3,95 3,99 -1,00 Park Elek.Madencilik 3,02 3,05 -0,98 Anadolu Cam 4,31 4,35 -0,92 Trakya Cam 3,50 3,53 -0,85 Türk Traktör 54,15 54,60 -0,82 Vestel 13,75 13,86 -0,79 Albaraka Türk 1,43 1,44 -0,69 Gübre Fabrik. 8,77 8,83 -0,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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