Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,54 2,63 -3,42 Fenerbahçe Futbol 14,84 15,25 -2,69 Parsan 16,71 17,13 -2,45 Galatasaray Sportif 2,09 2,14 -2,34 Vestel 12,82 13,07 -1,91 Gersan Elektrik 3,23 3,28 -1,52 Odaş Elektrik 2,07 2,10 -1,43 Afyon Çimento 6,36 6,44 -1,24 Zorlu Enerji 1,63 1,65 -1,21 Koza Altın 74,85 75,45 -0,80 İttifak Holding 3,77 3,80 -0,79 Netaş Telekom. 12,90 12,99 -0,69 Tofaş Oto. Fab. 26,64 26,82 -0,67 Enerjisa Enerji 7,50 7,55 -0,66 Karsan Otomotiv 1,56 1,57 -0,64 Kerevitaş Gıda 3,26 3,28 -0,61 Türk Traktör 54,30 54,60 -0,55 Turkcell 13,88 13,94 -0,43 Türk Telekom 7,33 7,36 -0,41 MLP Sağlık 16,21 16,26 -0,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

