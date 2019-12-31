FİNANS
  4. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 14:34 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,82 3,95 -3,29 Kordsa Teknik Tekstil 13,05 13,39 -2,54 Bera Holding 3,85 3,94 -2,28 Otokar 157,70 161,10 -2,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 2,51 -1,99 GSD Holding 1,49 1,52 -1,97 Fenerbahçe Futbol 14,46 14,74 -1,90 İhlas Gayrimenkul 1,20 1,22 -1,64 Turkcell 13,72 13,93 -1,51 Albaraka Türk 1,53 1,55 -1,29 Tümosan Motor ve Traktör 6,14 6,22 -1,29 Coca Cola İçecek 39,18 39,68 -1,26 Kerevitaş Gıda 3,23 3,27 -1,22 Garanti Bankası 11,08 11,21 -1,16 İhlas Holding 0,92 0,93 -1,08 Tekfen Holding 19,45 19,65 -1,02 Alarko Holding 5,99 6,05 -0,99 Galatasaray Sportif 2,03 2,05 -0,98 Konya Çimento 273,90 276,50 -0,94 Güneş Sigorta 2,23 2,25 -0,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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