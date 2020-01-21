Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk Hava Yolları14,8015,08-1,86Migros Ticaret26,2226,64-1,58Bim Mağazalar48,6449,34-1,42Koç Holding21,2421,50-1,21Zorlu Enerji1,651,67-1,20Kerevitaş Gıda3,393,43-1,17Coca Cola İçecek43,2443,70-1,05Trakya Cam3,553,58-0,84Anadolu Efes25,4625,66-0,78Net Holding2,602,62-0,76Türk Telekom7,887,94-0,76Netaş Telekom.14,4814,59-0,75Sasa Polyester8,008,06-0,74Pegasus74,8575,40-0,73Gübre Fabrik.8,538,59-0,70İpek Doğal Enerji8,848,90-0,67Anadolu Cam4,644,67-0,64Turcas Petrol3,203,22-0,62Aksigorta6,736,77-0,59Şişe Cam5,385,41-0,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

