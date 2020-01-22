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  4. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 76,75 78,20 -1,85 Migros Ticaret 25,90 26,34 -1,67 Bim Mağazalar 49,18 50,00 -1,64 Kardemir (D) 3,08 3,13 -1,60 GSD Holding 1,89 1,92 -1,56 Çimsa 9,49 9,64 -1,56 Anadolu Grubu Holding 20,56 20,84 -1,34 Kerevitaş Gıda 3,35 3,39 -1,18 Hektaş 10,13 10,25 -1,17 Aygaz 14,08 14,24 -1,12 Karel Elektronik 17,25 17,44 -1,09 Odaş Elektrik 1,92 1,94 -1,03 Bizim Mağazaları 11,80 11,92 -1,01 Tümosan Motor ve Traktör 7,07 7,14 -0,98 Çelebi 104,20 105,20 -0,95 Türk Traktör 59,25 59,75 -0,84 Eczacıbaşı Yatırım 10,99 11,08 -0,81 Ereğli Demir Çelik 9,78 9,86 -0,81 Aksa Enerji 4,13 4,16 -0,72 Eczacıbaşı İlaç 4,19 4,22 -0,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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