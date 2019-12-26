Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,83 3,51 9,12 Bera Holding 3,83 3,65 4,93 Afyon Çimento 6,70 6,41 4,52 Mavi Giyim 57,70 55,25 4,43 Odaş Elektrik 2,16 2,07 4,35 Net Holding 2,69 2,59 3,86 Doğuş Otomotiv 9,85 9,59 2,71 Parsan 16,10 15,69 2,61 Anadolu Cam 4,38 4,27 2,58 Güneş Sigorta 2,31 2,26 2,21 Alarko Holding 6,03 5,90 2,20 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,94 1,90 2,11 ICBC Turkey Bank 5,48 5,37 2,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,66 1,63 1,84 T.S.K.B. 1,16 1,14 1,75 Tüpraş 128,40 126,20 1,74 Aksa 13,71 13,49 1,63 Ford Otosan 69,30 68,20 1,61 Ülker Bisküvi 23,64 23,28 1,55 Emlak Konut GMYO 1,45 1,43 1,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

