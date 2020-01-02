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  4. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 14:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 739.724.169 Petkim 464.434.458 Kardemir (D) 375.175.720 Halkbank 372.451.897 Koza Madencilik 341.140.248 İpek Doğal Enerji 318.699.695 ASELSAN 265.985.552 İş GMYO 236.741.143 Odaş Elektrik 234.200.596 Şişe Cam 211.062.058 Emlak Konut GMYO 139.479.803 Albaraka Türk 132.594.595 Yapı ve Kredi Bank. 126.537.370 Tüpraş 117.217.745 Garanti Bankası 112.476.585 İş Finansal Kiralama 99.247.609 Akbank 98.296.215 Soda Sanayii 97.072.551 Vakıflar Bankası 84.840.074 Ereğli Demir Çelik 84.605.229(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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