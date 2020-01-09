Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 11,91 11,10 7,30 Odaş Elektrik 2,30 2,15 6,98 İş Bankası (C) 6,63 6,20 6,94 Yataş 7,96 7,46 6,70 Şekerbank 1,32 1,24 6,45 Netaş Telekom. 12,93 12,15 6,42 İş GMYO 1,86 1,75 6,29 Kartonsan 393,90 372,50 5,74 İş Y. Men. Değ. 4,62 4,37 5,72 Karsan Otomotiv 1,49 1,41 5,67 Kerevitaş Gıda 3,08 2,92 5,48 Vestel 14,35 13,61 5,44 GSD Holding 1,58 1,50 5,33 Brisa 9,14 8,69 5,18 İndeks Bilgisayar 9,78 9,30 5,16 Vakıflar Bankası 5,63 5,36 5,04 Akbank 8,36 7,96 5,03 Doğan Holding 1,92 1,83 4,92 Anadolu Grubu Holding 18,25 17,40 4,89 Sabancı Holding 10,05 9,59 4,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

