Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,87 2,58 11,24 Doğuş Otomotiv 9,98 9,34 6,85 Yapı ve Kredi Bank. 2,64 2,53 4,35 Albaraka Türk 1,71 1,65 3,64 Türk Traktör 57,80 55,85 3,49 GSD Holding 1,67 1,62 3,09 Alarko GMYO 96,85 94,20 2,81 Hektaş 8,70 8,47 2,72 Halk GMYO 1,21 1,18 2,54 Bizim Mağazaları 11,24 10,97 2,46 Vakıflar Bankası 5,82 5,69 2,28 Kardemir (D) 2,82 2,76 2,17 Aksa Enerji 3,87 3,79 2,11 Aksa 13,83 13,55 2,07 Emlak Konut GMYO 1,50 1,47 2,04 Batı Çimento 3,77 3,70 1,89 Coca Cola İçecek 39,52 38,80 1,86 Aygaz 13,58 13,34 1,80 Çelebi 102,40 100,60 1,79 İş Bankası (C) 6,78 6,67 1,65(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

