FİNANS
  4. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 10,73 9,56 12,24 Alkim Kimya 41,40 38,48 7,59 Karel Elektronik 16,98 15,80 7,47 Kordsa Teknik Tekstil 14,24 13,32 6,91 İndeks Bilgisayar 10,85 10,40 4,33 Borusan Mannesmann 12,17 11,77 3,40 Odaş Elektrik 2,53 2,45 3,27 Mavi Giyim 58,95 57,15 3,15 Migros Ticaret 25,80 25,06 2,95 Bizim Mağazaları 11,89 11,58 2,68 Aksigorta 6,61 6,44 2,64 Vakıflar Bankası 6,25 6,10 2,46 Şok Marketler 11,01 10,75 2,42 Netaş Telekom. 13,71 13,40 2,31 Torunlar GMYO 2,84 2,78 2,16 Doğuş Otomotiv 10,48 10,28 1,95 Anadolu Hayat Emek. 6,85 6,72 1,93 Otokar 163,20 160,70 1,56 Anadolu Efes 24,16 23,80 1,51 İş Bankası (C) 6,84 6,74 1,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Deniz suyu sıcaklığı düştü; balık tezgahları doldu,taştıDeniz suyu sıcaklığı düştü; balık tezgahları doldu,taştı
Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruzBakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100, BIST Şirketleri, Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler,

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Acele edin, tükenmek üzere

Acele edin, tükenmek üzere

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz suyu sıcaklığı düştü; balık tezgahları doldu,taştı

Deniz suyu sıcaklığı düştü; balık tezgahları doldu,taştı

Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz

Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz

Hamsinin fiyatı 20 liradan 10 liraya düştü

Hamsinin fiyatı 20 liradan 10 liraya düştü

Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

İhtiyaç sahipleri için ‘sosyal destek kartı’ uygulaması başladı

İhtiyaç sahipleri için ‘sosyal destek kartı’ uygulaması başladı

Hamsi tezgahları uzun bir aradan sonra yeninden şenlendirdi

Hamsi tezgahları uzun bir aradan sonra yeninden şenlendirdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.