Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 46,36 41,06 12,91 Halk GMYO 1,60 1,42 12,68 Klimasan Klima 19,80 18,62 6,34 Aksa Enerji 4,03 3,84 4,95 Doğuş Otomotiv 11,26 10,77 4,55 İş GMYO 1,87 1,79 4,47 İndeks Bilgisayar 11,42 10,95 4,29 Torunlar GMYO 2,99 2,87 4,18 Yapı ve Kredi Bank. 2,85 2,74 4,01 Net Holding 2,61 2,51 3,98 Anadolu Grubu Holding 20,82 20,04 3,89 Vakıflar Bankası 6,50 6,26 3,83 GSD Holding 1,88 1,82 3,30 Emlak Konut GMYO 1,69 1,64 3,05 Kartonsan 429,60 418,00 2,78 Anadolu Efes 25,34 24,68 2,67 Coca Cola İçecek 43,00 41,90 2,63 Türk Hava Yolları 15,08 14,70 2,59 Anadolu Cam 4,49 4,38 2,51 Migros Ticaret 27,14 26,48 2,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

