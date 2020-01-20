Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Fin.Kir.4,243,937,89Logo Yazılım61,9558,356,17İndeks Bilgisayar12,3011,764,59Karsan Otomotiv1,661,594,40Netaş Telekom.14,6514,084,05Güneş Sigorta2,522,433,70İskenderun Demir Çelik8,177,903,42Doğuş Otomotiv11,1610,833,05Vakıflar Bankası6,686,502,77Ereğli Demir Çelik9,759,502,63İş Y. Men. Değ.4,824,702,55Kerevitaş Gıda3,333,252,46Emlak Konut GMYO1,681,642,44Tofaş Oto. Fab.29,1828,522,31Koza Altın78,0576,352,23Turcas Petrol3,233,162,22İş GMYO1,901,862,15Şekerbank1,431,402,14Ülker Bisküvi25,2224,702,11Yapı ve Kredi Bank.3,022,962,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

