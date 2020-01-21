Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İndeks Bilgisayar13,0012,385,01Odaş Elektrik1,861,784,72İş Fin.Kir.4,494,333,70Brisa9,288,973,46Eczacıbaşı İlaç4,114,002,75Tümosan Motor ve Traktör7,106,932,45Güneş Sigorta2,542,482,42Emlak Konut GMYO1,721,682,38Tat Gıda7,447,272,34GSD Holding1,961,922,08Aksa Enerji4,114,031,99Eczacıbaşı Yatırım10,9510,741,96Albaraka Türk1,771,741,72Aksa14,1813,941,72Türk Traktör59,1558,151,72Soda Sanayii6,556,441,71Deva Holding9,609,441,69Yapı ve Kredi Bank.3,032,981,68Anadolu Grubu Holding20,9220,601,55Logo Yazılım62,4561,501,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

